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جو بايدن يطلب من الكونغرس مخصصات بـ105 مليارات دولار منها 14 مليارا لإسرائيل

i24NEWS - AFP

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الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) يعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المطار بإسرائيل.
Avi Ohayon / GPOالرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) يعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المطار بإسرائيل.

تتضمن مساعدات عسكرية قدرها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل،

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن مخصصات أمنية ضخمة بـ105 مليارات دولار، اليوم الجمعة، تتضمن مساعدات عسكرية قدرها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، وقالت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ في رسالة إلى الكونغرس إن "العالم يراقب ويتوقع الشعب الأميركي بشكل محق بأن يوحد قادته صفوفهم لتلبية هذه الأولويات".

وتابعت "أحض الكونغرس على التعامل معها كجزء من اتفاق شامل بين الحزبين في الأسابيع المقبلة".

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وتربط حزمة المساعدات الضخمة التي طرحها بايدن بين أزمات منفصلة على أمل أن تساهم المناشدة للوحدة الوطنية في الولايات المتحدة في دفع الجمهوريين في المجلس لتنحية خلافاتهم.

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تتضمن الحزمة أيضا مبلغا قدره سبعة مليارات دولار لمواجهة الصين وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والهادئ إلى جانب مساعدات إنسانية بأكثر من تسعة مليارات دولار لكل من غزة وأوكرانيا وإسرائيل.

جاء طلب بايدن بعد يوم على ربطه هجوم حماس على إسرائيل بالغزو الروسي لأوكرانيا لإقناع الأميركيين بأن على الولايات المتحدة الاضطلاع بدور قيادي على مستوى العالم.وشدد في خطاب أدلى به في المكتب البيضوي على أن التمويل سيضمن مصالح الولايات المتحدة على مدى أجيال.

ويأتي طلب المخصصات في ظل الفوضى التي يشهدها مجلس النواب نظرا للخلافات بين الجمهوريين الذين يحظون بأغلبية ضئيلة والتي تعرقل حتى اللحظة انتخاب رئيس للمجلس.

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