الجيش الإسرائيلي يهاجم خليتين على الحدود اللبنانية بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات قبل فترة قصيرة على منطقة حانيتا في الجليل الغربي، وردت قوات الجيش بإطلاق النار على مصادر النيران

هاجم الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم السبت، خليتين من المسلحين على الحدود اللبنانية. أطلقت إحداهما صاروخاً انفجر في منطقة مفتوحة في منطقة هار دوف قرب مزارع شبعا وهوجمت من قبل طائرة مسلحة من بعيد. وأطلقت الخلية الثانية صاروخاً مضاداً للدبابات باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مرغليوت التي تقع قرب الحدود. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هناك إصابات جراء الهجومين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات قبل فترة قصيرة على منطقة حانيتا في الجليل الغربي، وردت قوات الجيش بإطلاق النار على مصادر النيران. ودعت الجبهة الداخلية في الجيش سكان مرغليوت والمناطق المحاذية إلى التزام الملاجئ.

وأصيب عاملان أجنبيان من تايلاند، يبلغان من العمر حوالي 35 عامًا، بجروح متوسطة وخفيفة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في مارجاليوت في الجليل، وقام فريق نجمة داوود الحمراء بنقلهما إلى مستشفى زيف في صفد.