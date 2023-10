الجيش الإسرائيلي والشاباك يحولان منزل صالح العاروري إلى مقر احتجاز واستجواب

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم منزل عائلة صالح العاروري -الشخصية الثانية في حركة حماس الواقع قرية عارورة قضاء رام الله بالضفة الغربية، وعلقت هناك لافتة يرفرف بها العلم الإسرائيلي مع الجملة التالية :"هذا كان منزل العاروري والذي تحول الى مقر أبو النمر من المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)"، وأوضح سكان أن أبو النمر هو لقب ضابط المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن المنطقة.

