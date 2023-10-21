الجيش الإسرائيلي والشاباك يحولان منزل صالح العاروري إلى مقر احتجاز واستجواب

وعلق الجيش لافتة كتب عليها أن منزل صالح العاروري اصبح مقر ابو النمر من المخابرات الإسرائيلية

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم منزل عائلة صالح العاروري -الشخصية الثانية في حركة حماس الواقع قرية عارورة قضاء رام الله بالضفة الغربية، وعلقت هناك لافتة يرفرف بها العلم الإسرائيلي مع الجملة التالية :"هذا كان منزل العاروري والذي تحول الى مقر أبو النمر من المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)"، وأوضح سكان أن أبو النمر هو لقب ضابط المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن المنطقة.

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ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية اعتقال لنشطاء حماس في القرية، وافيد إن قوات الجيش الإسرائيلي حولت منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى مقر احتجاز واستجواب، وبعد استجواب العشرات من سكان القرية اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرين شخصا بينهم شقيق صالح العاروري وتسعة من أبناء إخوته.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام-الشاباك في عارورة "استجوب خلالها العشرات من نشطاء حماس، بينهم أٌقارب المسؤول في حماس صالح العاروري". وبحسب البيان فإنه "خلال العملية تم استخدام منزل العاروري من قبل الشاباك والجيش كمقر لاحتجاز الناشطين واستجوابهم".

وينشط العاروري في الخارج ويعتبر أحد الشخصيات البارزة والقوية في حماس، ويعتبر العقل المدبر والمخطط للعمليات العدائية التي تجري في الضفة الغربية من موقعه خارج البلاد، وعلى مدار سنوات عمل العاروري على تطوير القوة العسكري لنشطاء حماس في الضفة، وفي السنوات الأخيرة عمل على تطويرها في جنوب لبنان.