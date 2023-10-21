يستعد الجيش الإسرائيلي لزيادة نطاق نيران من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل، كما يقدر الجيش الإسرائيلي أن أيام القتال في الشمال ستستمر طوال مدة القتال في الجنوب

يتواجد الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة في موقع دفاعي ويركز جهوده على مطاردة الخلايا التي تحاول قصف دبابات أو مناطق في الحدود الشمالية، بينما في الوقت نفسه يقوم سلاح الجو بتشغيل طائرات بدون طيار مسلحة بشكل رئيسي ويضرب عدة خلايا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين يقدر الجيش أنه منذ بداية العام قتل أكثر من 30 شخصًا من حزب الله. من ناحية أخرى، سقط في الجيش الإسرائيلي ستة قتلى في الجبهة الشمالية، منذ بداية الحرب في الجنوب، ثلاثة منهم في مواجهة مع خلية مسلحة في الأراضي الإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب.

وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، يمكن التقدير أن حزب الله يعمل ويركز جهوده خلال الساعات التي يستغل فيها الظروف الميدانية بأفضل طريقة، بحيث تكون أكثر ملاءمة له من حيث المكان والزمان والظروف الجوية لتنفيذ اطلاق النار.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لحقيقة أن حزب الله سيزيد في الأيام المقبلة اطلاق النيران ومداها داخل الأراضي الإسرائيلية مع اقتراب موعد بدء الاجتياح البري والقتال في قطاع غزة. على أية حال، يقدر الجيش الإسرائيلي أن أيام القتال في الشمال ستستمر بقدر استمرار القتال في الجنوب، والذي سيستمر على الأقل عدة أسابيع وربما أكثر، وبالتالي فإن احتمال أن تصبح الجبهة الشمالية في النهاية هي الجبهة المركزية وارد. وهو احتمال مأخوذ في الاعتبار من الناحية الأمنية، وبالتالي أيضًا من الناحية العملياتية، لذللك يستعد الجيش أيضًا لهذا السيناريو وكمية القوات في الشمال كبيرة جدًا.