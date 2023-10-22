تقارير: غارة جوية على مطاري دمشق وحلب في سوريا منسوبة لإسرائيل

يأتي هذا الهجوم بعد مرور 10 أيام على غارة موسعة استهدفت مطاري دمشق وحلب لضرب محاولة نقل أسلحة متطورة إلى لبنان، وفق ما أفادت إذاعة شام إف إم.

قصف الطيران الإسرائيلي صباح الأحد، المطار الدولي في دمشق ومطار حلب، على ما افادت وسيلة إعلام سورية معارضة، وأفادت الميادين في الوقت نفسه بأن مطار حلب تعرض لقصف بأربعة صواريخ.

يأتي هذا الهجوم بعد مرور 10 أيام على غارة موسعة استهدفت مطاري دمشق وحلب لضرب محاولة نقل أسلحة متطورة إلى لبنان، وفق ما أفادت إذاعة شام إف إم. وعليه تعتبر هذه الغارة الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب في جنوب إسرائيل بعد الهجووم المفاجئ والشامل الذي نفذته كتائب القسام على بلدات غلاف غزة الإسرائيلية وتركت حصيلة مفتوحة على أكثر من 1400 قتيل وآلاف الجرحى وأزيد من مائتي رهينة.

وأفاد المرصد السوري لمراقبة حقوق الإنسان، المعارض، أن الهجوم تسبب بإغلاق المطارين، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.