تقرير: القضاء على قاتل شاي نيجركار وابنه في حوارة في الغارة الجوية بجنين

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مسجد الأنصار في جنين بناء على معلومات استخبارية حيث يختبئ قاتل الأب وابنه في حوارة في آب/أغسطس أسفرت عن مقتله وإصابة آخرين معه

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على مسجد الأنصار في جنين بناء على معلومات استخبارية حيث يختبئ قاتل الأب وابنه في حوارة في آب/أغسطس.

وبحسب التقارير الفلسطينية، فإن أحد المسلحين اللذين قُتلا الليلة في قصف سلاح الجو لمسجد في جنين هو أسامة بني فاضل من سكان عقربا بالقرب من نابلس، وهو الذي خطط ونفذ عملية إطلاق النار في حوارة والتي راح ضحيتها شاي سيلاس نيجاركار (60 عامًا). ) وابنه أفيعاد نير (28 عاما) قُتلا في أغسطس/آب. وبحسب التقارير، فقد تمكن من الفرار إلى مخيم جنين للاجئين بعد الهجوم.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد بسقوط قتيل في قصف إسرائيلي على مسجد جنين شمال الضفة الغربية. ونقلت "وكالة أنباء العالم العربي" عن مصادر طبية أن الهجوم أسفر عن خمسة مصابين.

وبحسب المتحدث الإعلامي الإسرائيلي أفيحاي أدرعي فقد تم استهداف خلية حماس والجهاد بعملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام الشاباك على خلفية تنفيذها هجوما على قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة السياج الأمني في 14 تشرين الأول أكتوبر الجاري.

وبحسب المصادر الفلسطينية فقد قصف الطيران الإسرائيلي مجمعا أسفل مسجد في الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي إن المجمع كان يستخدمه مسلحون للتخطيط لشن هجمات، فيما قال مسعفون فلسطينيون إن شخصا واحدا على الأقل سقط قتيلا جراء القصف، بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شابين.

وتعد هذه ثاني غارة من نوعها على الأقل تقصف أهدافا في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية في محاولات للتصعيد تزامنا مع القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أشعل فتيله هجوم مفاجئ لحماس أجهز على المدنيين سكان البلدات المتاخمة وخطف عددا كبيرا منهم فيما تواصل حصيلة القتلى والجرحى بالارتفاع مع استمرار المعارك ومواصلة تشخيص هوية الضحايا.

وقال الجيش في بيان "تم تلقي معلومات مخابراتية في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الإرهابيين (الذين) تم تحييدهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي وشيك". ونشر الجيش صورا قال إنها تظهر مدخلا يؤدي إلى مخبأ تحت المسجد. كما نشر رسما تخطيطيا قال إنه يوضح المكان الذي خزن فيه المسلحون الأسلحة هناك، وفقا لموقع DW.