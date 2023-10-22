بعد اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن تجاه إسرائيل – أمريكا تضاعف تواجدها العسكري بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن ارسال قوات ومعدات عسكرية الى المنطقة لمواجهة التصعيد والتطورات الأمنية في المنطقة

تواصل الولايات المتحدة مضاعفة زيادة وجودها العسكري في محيط إسرائيل وفي الشرق الأوسط، وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن عن ارسال قوات ومعدات عسكرية إضافية الى الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الاستعدادات لهجوم إسرائيلي بري في قطاع غزة، وبسبب المخاوف من تصعيد الحرب على حدود لبنان وأيضا بعد مضاعفة هجمات المجموعات المسلحة الموالية لايران ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأمر اوستن بمضاعفة الأنظمة الدفاعية الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من خلال إرسال بطارية ثاذ وبطارية باتريوت، كما أمر بوضع جنود أمريكيين إضافية في حالة تأهب قصوى واستجابة سريعة للحوادث الأمنية في المنطقة.

تعزيز الأنظمة الدفاعية الجوية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يأتي بالتوازي مع التقارير بأن الولايات المتحدة ستنقل إلى إسرائيل بطاريتي قبة حديدية على الأقل تمتلكها.وتنتشر المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في البحر قرب إسرائيل، واعترضت السفينة USS Carney الخميس الماضي أربعة صواريخ كروز و15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن تجاه إسرائيل. ايضا حاملة الطائرات دوايت ايزنهاور في طريقها إلى المنطقة، بالإضافة الى 2000 مقاتل أمريكي متواجدين بالمنطقة بحالة تأهب قصوى.

وعلى خلفية دعم الرئيس بايدن والإدارة الأميركية غير المشروط لإسرائيل، إلى جانب إرسال مساعدات عسكرية غير مسبوقة إلى المنطقة، أصبحت القوات الأميركية أهدافاً مشروعة للقوات المدعومة من إيران والحرس الثوري. ومنذ الخميس، وقعت ثماني هجمات على الأقل بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، دون وقوع أضرار حتى الآن أو خسائر بشرية كبيرة.