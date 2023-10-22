رئيس حكومة الحوثيين : سنستهدف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر إن تواصل الهجوم في غزة

ونفذ الحوثيون الأسبوع الماضي هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل والتي اعترضتها مدمرة أمريكية

أعلن رئيس حكومة الانقاذ في اليمن التابعة للحوثيين عبد العزيز بن صالح حبتور أنه فيما لو تواصل الهجوم على غزة سيتم مهاجمة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال بن حبتور خلال كلمة له إن "الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيرات كانت في طريقها نحو إسرائيل وأسقطوا جزءا منها" مؤكدا على أن صنعاء ساهمت وستساهم "بكل امكانياتها بالرد على ما يحدث في غزة" مؤكدا على أنه فيما لو تواصل الهجوم "ستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر".

هذا واعترضت مدمرة صواريخ أمريكية كانت في شمال البحر الأحمر، الخميس الماضي، صواريخ وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون من اليمن. وذكر المتحدث باسم البنتاغون إنه "يبدو بأن عملية الإطلاق التي تم تنفيذها من اليمن، كانت تهدف إلى ضرب أهداف تقع في إسرائيل".

وصرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لشبكة ABC اليوم: "نرى احتمال حدوث تصعيد كبير ضد قواتنا وشعبنا في المنطقة، لذلك سنفعل ما هو ضروري لضمان حماية قواتنا وأن يكون لدينا امكانية الرد. القوات الإضافية تبعث برسالة أخرى إلى أولئك الذين يرغبون في توسيع الصراع".