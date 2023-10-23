تقرير: تركيا تطلب من اسماعيل هنية وكبار القيادات في حماس مغادرة البلاد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط يظهر هنية إلى جانب مجموعة من القيادات الحمساوية يؤدون صلاة الشكر على وقع بث الصور الصعبة المترتبة على الهجوم الدموي

كشفت مصادر فلسطينية لموقع "المونيتور" الإخباري أن تركيا تسعى هذه الأيام التي تشهد اندلاع حرب في إسرائيل وكذلك تحت ضغوط أميركية، إلى خفض مستوى علاقاتها مع حماس.

وبحسب هذه المصادر، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تلقى طلبا من السلطات التركية بمغادرة أراضيها علما أنه تواجد في اسطنبول في يوم 7 أكتوبر الذي شهد انفجار الحرب في مشهد هجومي غير مسبوق لحماس على البلدات الحدودية الإسرائيلية في الجنوب.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط يظهر هنية إلى جانب مجموعة من القيادات الحمساوية يؤدون صلاة الشكر على وقع بث الصور الصعبة المترتبة على الهجوم الدموي.

ووفقا للتقرير، فقد أعربت أنقرة أيضا عن غضبها من التصريحات التي أدلى بها نائب هنية صالح العاروري في مقابلة مع قناة الجزيرة في ذلك اليوم. وتفاخر العاروري بأن حماس أسرت عددًا كافيًا من الجنود الإسرائيليين لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وفق ما جاء في موقع هيئة البث الرسمية كان.

وبحسب التقرير فإن تركيا التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل العام المنصرم بعد قطيعة طويلة لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تدافع عن حماس بعد تورط عناصرها بعملية دموية ضد المدنيين الإسرائيليين في صباح السابع من أكتوبر الجاري والذي أدى إلى اندلاع الحرب في القطاع وسط معارك على الحدود الشمالية لإسرائيل.