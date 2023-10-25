السيسي: القضاء على حماس سيستغرق إسرائيل سنوات

السيسي: نتابع بذهول صمت المجتمع الدولي تجاه حصار غزة ومعاناة المدنيين وندعو إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتوزيع المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، إن هدف إسرائيل من الحرب المتمثل بالقضاء على حماس "سيتطلب سنوات عديدة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعمل على تحرير المزيد من الرهائن من أسر حماس، وفق النشر في واينت.

وقال السيسي في بيان مشترك أدلى به مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للقاهرة: "نعمل على الحد من الأزمة في غزة ونأخذ على محمل الجد توسع دائرة العنف. النزوح أو الهجرة أو المغادرة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أمر خطير للغاية".

وأضاف أن "عدم وجود أفق سياسي لحل الأزمة الفلسطينية أدى إلى تفاقم الوضع".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وإلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور، دون "عوائق" رافضا الاتهام بأن فرنسا تكيل بمكيالين. وقال ماكرون: "من الضروري جلب إمدادات الوقود إلى المستشفيات"، مضيفًا أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستصل قريبًا للمساعدة في دعم المستشفيات في غزة، وستهبط طائرة في مصر محملة بالإمدادات الأساسية.

ونفى السيسي خلال "قمة السلام الدولية" التي انعقدت في القاهرة السبت، أن تكون مصر قد أغلقت المعبر قائلا: "لم نغلق معبر رفح، بل إسرائيل قصفته. اتفقنا مع الرئيس الأميركي على أن يبقى المعبر مفتوحا. ونتابع بذهول صمت المجتمع الدولي تجاه حصار غزة ومعاناة المدنيين وندعو إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتوزيع المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة.