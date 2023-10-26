قطر توافق على إعادة النظر في علاقاتها مع حماس عندما تنتهي أزمة الرهائن

اتفقت الولايات المتحدة وقطر على إعادة النظر في علاقات قطر مع حماس عندما يتم حل "أزمة الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة على أيدي حركة حماس.

جاء ذلك في صحيفة "واشنطن بوست" من قبل 4 دبلوماسيين مطلعين. وتوصلت الدولتان إلى اتفاقات حول هذه القضية خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر، حيث التقى الأمير تميم بن حامد آل ثاني، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى طرد كبار مسؤولي حماس من قطر.

وتمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على قطر التي ترتبط بعلاقات مع حركة حماس من اجل تغيير سياساتها بشأن الحرب في قطاع غزة ووقف ما تصفه بانحياز الاعلام القطري في تغطيته للحرب وسط محاولات أميركية لعزل الحركة الفلسطينية عن داعميها الإقليميين رغم ان الغرب تحدث مرارا عن ضرورة ان تلعب قطر دورا في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

Jacquelyn Martin / AFP وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يسار) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يصلان لعقد مؤتمر صحفي في الدوحة في 13 أكتوبر 2023.

وأبلغ بلينكن قادة المجتمع اليهودي الأميركي، الاثنين، بأنه طلب من رئيس الوزراء القطري قبل أقل من أسبوعين تخفيف حدة خطاب "الجزيرة" بشأن الحرب في غزة، بحسب ما نقل موقع "أكيوس" الأميركي عن 3 أشخاص حضروا الاجتماع.