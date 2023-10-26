البنتاغون: نشرنا 900 جندي في الشرق الأوسط

وجاء في الإعلان أيضًا أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة في العراق وأربع مرات في سوريا في الأسبوع الماضي من قبل مجموعات تابعة لإيران

أعلن البنتاغون، مساء اليوم (الخميس)، عن نقل 900 أميركي من الولايات المتحدة ووضعهم في الشرق الأوسط، من بينهم مشغلو معدات الدفاع الجوي. وجاء في الإعلان أيضًا أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة في العراق وأربع مرات في سوريا في الأسبوع الماضي من قبل مجموعات تابعة لإيران.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، أن قوات للولايات المتحدة وللحلفاء في العراق وسوريا استُهدفت 13 مرة على الأقل الأسبوع الماضي بمسيّرات وصواريخ.

وأوردت شبكة (إن.بي.سي نيوز) نقلا عن القيادة المركزية الأميركية أن 24 عسكريا أميركيا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الإصابات طفيفة.

وهدّدت فصائل مسلّحة عدّة مقرّبة بمهاجمة مصالح أميركية على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر وأوقع أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل. وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف جوي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة في القطاع التابعة للحركة، إلى مقتل أكثر من 7000 فلسطيني.