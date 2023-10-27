الولايات المتحدة تهاجم منشأتين تستخدمهما إيران في سوريا

مسؤول عسكري أميركي عن الهجوم في سوريا: لم ننسق مع إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات الخميس ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا.

JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP مروحية من طراز CH-47 من طراز شينوك تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من اكتمال القمر تقريبًا أثناء نقل القوات الأمريكية من موقع قتالي بعيد في 25 مايو 2021 بالقرب من الحدود التركية في شمال شرق سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن هذه الضربات بعد أن بعث الرئيس جو بايدن رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي "بُعِثت رسالة مباشرة. لن أذهب أبعد من ذلك".

وقال الوزير أوستن في بيان إن "الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة هجمات مستمرة، وغير ناجحة في معظمها، ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا من جانب ميليشيات مدعومة من إيران بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر".

وقال أوستن إن بايدن أمر بهذه الضربات "من أجل أن يكون واضحا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هجمات كهذه وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

وشدد أوستن على أن "ضربات الدفاع عن النفس هذه، الموجهة جيدا، منفصلة عن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، ولا تشكل تغييرا في مقاربتنا" لهذه الحرب. وبحسب مسؤول عسكري أميركي عن الهجوم في سوريا: لم ننسق مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الجهاديين في سوريا والعراق تعرّضت منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري لما لا يقلّ عن 16 هجوما في هذين البلدين، متّهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف هذه الهجمات.