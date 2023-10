في أجواء إيجابية: لقاء بين أحد كبار ممثلي الحكومة القطرية وممثل عن أسر المختطفين الإسرائيليين

التقى أفيخاي بروداخ، الذي اختطفت زوجته وأطفاله الثلاثة في غزة، أمس مع سفير قطر في واشنطن، بعد ذلك، واصل سلسلة من اللقاءات الشخصية مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ. وهذا هو أول لقاء رسمي لممثل قطري كبير مع عائلة إسرائيلية منذ اندلاع الحرب. وجرى اللقاء في أجواء إيجابية وحساسة.

