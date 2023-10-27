في أجواء إيجابية: لقاء بين أحد كبار ممثلي الحكومة القطرية وممثل عن أسر المختطفين الإسرائيليين

التقى أفيخاي بروداخ، الذي اختطفت زوجته وأطفاله الثلاثة في غزة، أمس مع سفير قطر في واشنطن، بعد ذلك، واصل سلسلة من اللقاءات الشخصية مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ

التقى أفيخاي بروداخ، الذي اختطفت زوجته وأطفاله الثلاثة في غزة، أمس مع سفير قطر في واشنطن، بعد ذلك، واصل سلسلة من اللقاءات الشخصية مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ. وهذا هو أول لقاء رسمي لممثل قطري كبير مع عائلة إسرائيلية منذ اندلاع الحرب. وجرى اللقاء في أجواء إيجابية وحساسة.

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أفيحاي بروداخ، وهو عضو في كيبوتس "كفر غزة"، متزوج من مهاجرة ولديهما ثلاثة أطفال، عوفري (10 سنوات)، يوفال (8 سنوات)، وأوريا (4 سنوات)، الذين تم اختطافهم إلى غزة.

وأعرب أفيخاي عن شكره للسفير على دور قطر الكبير في جهود تحرير المختطفين في غزة. وأضاف: "بصفتي والدًا وأبًا لثلاثة أطفال تحتجزهم حماس في غزة، آمل أن تواصل قطر جهودها لإعادة زوجتي وأطفالي الثلاثة، وأكثر من 30 طفلاً محتجزين كرهائن لدى حماس، إلى وطنهم على الفور".

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية عودة الأطفال في أسرع وقت ممكن. وقال افيخاي: "لقد تم احتجاز أكثر من 30 طفلاً كرهائن لمدة 20 يومًا، وكل دقيقة تبدو وكأنها جحيم". تجدر الإشارة إلى أن قطر تعتبر من الدول الرئيسية الراعية لحركة حماس، وبالإضافة إلى تحويل الأموال إلى القطاع، فإنها تستضيف كبار مسؤولي الحركة مثل خالد مشعل.

وبعد اللقاء مع السفير القطري، واصل افيخاي سلسلة لقاءاته الشخصية مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، ومن بينهم: رالف نيدر (نيويورك)، توم كوتون (أركنساس)، جون بيترمان (بنسلفانيا)، كريس كوهن (ديلاوير) وتشاك شومر (نيويورك) وجاكي روزين (نيفادا).