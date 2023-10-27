مجموعة هاكرز إسرائيليّة تخترق نظام إدارة مشاريع شركة نفط ووقود في إيران

أعلنت مجموعة الهاكرز الإسرائيلية "Red Evils" أنها اخترقت نظام إدارة المشروع الرئيسي لأنظمة النفط المسؤولة عن إمداد الوقود والنفط في إيران

أعلنت مجموعة الهاكرز الإسرائيلية "Red Evils" أنها اخترقت نظام إدارة المشروع الرئيسي لأنظمة النفط المسؤولة عن إمداد الوقود والنفط في إيران.

وجاء في بيان مكتوب من طرف الهاكرز: "في الأيام القليلة الماضية، وبعد الكثير من العمل والاستخبارات والاختبارات، تمكنا من اقتحام نظام إدارة المشروع الرئيسي لأنظمة النفط في إيران، وهو المسؤول عن إمدادات الوقود والنفط إلى عموم إيران، وتمكنا من وضع أيدينا على برمجيات أساسية وحساسة لن نخوض في تفاصيلها هنا، ونحن على يقين من أن إيران تدرك بالفعل مدى الضرر الذي تعاني منه حاليًا. ونحن نعلم وقد رأينا في الماضي أن مثل هذه الحفارات والمفاعلات في بعض الحالات يمكن أن تسبب دماراً شاملاً في حالة حدوث تسرب داخلي أو ارتفاع درجة الحرارة".

الوثائق والملفات التي قمنا بتسريبها هي لمحة بسيطة عن خدمات الشركة والتي تشمل ما يلي: أنظمة النفط، برامج العمل، المصانع، الحفارات والبنية الداخلية للنظام الإيراني تشمل المواقع ذات الصلة والحساسة غير المعروفة للشعب، كالفواتير والمدفوعات والحسابات المصرفية وبطاقات الهوية وما إلى ذلك.