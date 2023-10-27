الجيش المصري: انفجار مُسيّرة في طابا وإصابة 6 أشخاص؛ الجيش الإسرائيلي: مصدر التهديد من البحر الأحمر

"الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية"

انفجرت طائرة بدون طيار صباح اليوم (الجمعة) في بلدة طابا الحدودية المصرية، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بحسب الجيش المصري. وبعد ساعات، أفادت التقارير بسقوط صاروخين في مدينة نويبع شرق شبه جزيرة سيناء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنهم على علم بالأحداث وأنهم يعتقدون أن أصل المسيّرة المنفجرة في مصر هو ذاته التهديد لإسرائيل الذي جاء من البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري هذا الصباح إنه تم اكتشاف تهديد جوي في البحر الأحمر في الساعات القليلة الماضية وقال أنه "تم إطلاق طائرات مقاتلة والمسألة قيد التحقيق، وأن مصدر الضرر الذي لحق بمصر هو هذا التهديد ". وزعم أن "إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تشديد الدفاع في المنطقة".

وبثت قناة القاهرة الإخبارية المصرية صورا لانفجار في طابا قرب الحدود مع إسرائيل، بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن صاروخا سقط في طابا ألحق أضرارا بمبنى الإسعاف وبالسكن المخصص للعاملين بمستشفى المدينة، ونقلت عن مصادر مطلعة أن سقوط الصاروخ جاء "في إطار التصعيد الجاري في غزة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، وأضافت "غادر المستشفى 4 مصابين، بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات المقبلة"