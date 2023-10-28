في أول رد للسيسي على حادثي نويبع وطابا: "مصر دولة قوية ذات سيادة وجيشها قادر على حمايتها"

"نتائج التحقيقات كشفت أن طائرتين مسيرتين كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، وتم استهداف إحداهما بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بنويبع وسقطت الأخرى في طابا"

حذّر الرئيس المصري من توسع دائرة الصراع بين إسرائيل وغزة، مؤكدا على أن مصر تبذل أقصى جهودها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في أول رد له على إسقاط طائرتين مسيرتين أمس في طابا ونويبع، على أن مصر دولة قوية وذات سيادة لا يمكن المساس بها وجيشها قادر على حمايتها تماما".

وطالب الرئيس المصري كافة الأطراف احترام سيادة مصر ومكانتها، وقال في كلمة له خلال مؤتمر اقتصادي "يجب أن يشعر المصريون بالأمان وأن يكون الجيش المصري قادرا على حماية البلاد". وأنه لن "يسمح بأن تتضرر مصر جراء تهديدات خارجية".

وحذر السيسي من توسع دائرة الصراع مؤكدا على أن حادثي إسقاط المسيرتين في طابا ونويبع دليل على "أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة وسيكون قنبلة موقوتة تؤذي الجميع".

وشدد الرئيس المصري على أن بلاده: "ستواصل لعب دور ايجابي في الصراع بين إسرائيل وحماس ونستثمر الجهود لتهدئة الوضع في غزة" وطالب مجددا بإدخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة،.

وفي تحذير لأطراف إقليمية قال السيسي :"توسيع الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أحد، مصر تريد أن تؤدي دورا ايجابيا للتخفيف من الأزمة عن طريق إطلاق سراح أسرى ورهائن في غزة".

وعلى صعيد متصل مع حادثي طابا ونويبع، كشف المتحدث العسكري المصري بأن: "نتائج التحقيقات وتحليل وجمع المعلومات كشفت أن طائرتين مسيرتين كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى في طابا".