الجيش الإسرائيلي يقصف في لبنان بسبب إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، حزب الله يتحمل المسؤولية

حزب الله يتبنى مسؤولية إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ الموجهة على الحدود الشمالية

أسقط الجيش الإسرائيلي صاروخا أرض-جو أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد ظهر (السبت)، وبعد ارتطام الصاروخ سُمع دوي انفجار في الشمال، دون إنذار. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في أعقاب الحادث، قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مصدر إطلاق النار. وبعد حوالي ساعتين، سُمعت صافرات الإنذار في الجليل بسبب إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون، ورد الجيش الإسرائيلي مرة أخرى بنيران المدفعية والدبابات باتجاه الأراضي اللبنانية.

وأعلنت منظمة حزب الله أنها هي التي أطلقت الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للدبابات على البلدات الشمالية ومواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية في وقت سابق من هذا اليوم.

وجاء اعتراض صاروخ الأرض-جو عند الظهر بعد أن هاجمت طائرة مقاتلة إسرائيلية بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان خلال الليل، ردا على إطلاق الصواريخ الذي استهدف إسرائيل أمس وسقط في الأراضي السورية. وهذا الاعتراض هو الحادث الثاني خلال ثلاثة أيام الذي تعترض فيه مقاتلات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه "استهدف موقع ريشا ونقطة الجرداح الإسرائيليين وحققت فيهما إصابات مباشرة. كما ذكر أنه تم استهداف موقع العباد بالصواريخ الموجهة ودمرت قسما من تجهيزاته".

ومنذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن حزب الله عن مقتل 46 من رجاله بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات بين الجانبين.