إسرائيل: وزارة الخارجية تستدعي سفيرها لدى تركيا بعد تصريحات أردوغان

أردوغان: نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نشعر بحزن من أجل غزة وهناك من يساوي بين حماس و"إسرائيل". وأضاف أردوغان خلال فعالية "تجمع فلسطين الكبير"، الذي أقيم في مطار أتاتورك بإسطنبول نصرة لفلسطين، اليوم السبت: وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في غزة. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت الغرب بأنه "المذنب الرئيسي في مجازر غزة".

وأعلن وزير الخارجية إيلي كوهين أنه "في ضوء التصريحات القاسية من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات الإسرائيلية التركية". وقد عاد المبعوثون الإسرائيليون بالفعل قبل أسبوع من تركيا.

في خطاب ناري ألقاه خلال التظاهرة، وجّه الرئيس التركي انتقادات حادة للقوى الغربية. وقال إردوغان "أسأل الغرب: هل ستخلقون جوا جديدا من الحملات الصليبية ضد الهلال؟".

وتابع "الكل يعلم أن إسرائيل لا يمكنها أن تخطوة خطوة واحدة من دونهم"، مندّدا بعدم دعوة القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار.

وقال إردوغان "لقد بكيتم على الأطفال في أوكرانيا، لمَ هذا الصمت إزاء الأطفال القتلى في غزة". وأكّد مشاركة "مليون ونصف مليون شخص" في التجمّع، متّهما إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب".