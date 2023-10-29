المعارضة السورية: إسرائيل هاجمت قواعد عسكرية في القنيطرة وقاعدة أمريكية تتعرض لهجوم جديد

نفذ الطيران الإسرائيلي قصفاً بالمدفعية الثقيلة على مواقع للنظام السوري والميليشيات الموالية لإيران في منطقة القنيطرة جنوب سوريا، حسبما أفاد الليلة موقع "صوت العاصمة" الإخباري التابع للمعارضة السورية

نفذ الطيران الإسرائيلي قصفاً بالمدفعية الثقيلة على مواقع في سوريا والجماعات المسلحة الموالية لإيران في منطقة القنيطرة جنوب سوريا، حسبما أفاد الليلة موقع "صوت العاصمة" الإخباري التابع للمعارضة السورية.

وبحسب التقرير، تم تنفيذ الهجوم "ردًا على إطلاق قذيفة باتجاه الجولان قبل بضع ساعات" - بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا لحزب الله في لبنان خلال يوم آخر من القتال في الشمال.

وفي تقرير منفصل أفادت شبكة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله، بتعرض القاعدة الأمريكية في منطقة حقل القمر النفطي بدير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم جديد. وبحسب التقرير، فقد سُمع دوي انفجارات داخل القاعدة وبالقرب منها.

وكان الجيش الأمريكي قد هاجم أمس، مستودعين للأسلحة والذخائر في شرق سوريا، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والفصائل المدعومة منه، بإطار الرد المنخرط في إطار الردع وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس إثر هجومها المفاجئ على البلدات الإسرائيلية الحدودية وحملة التقتيل التي اشتملت على خطف مئات الرهائن من جنسيات مختلفة.