تقديم لائحة اتهام ضد ميساء عبد الهادي بتهمة نشرها مواد تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي

تمت الموافقة على لائحة الاتهام من قبل المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام، وهي لائحة الاتهام رقم 30 التي يقدمها مكتب المدعي العام بهذه الجرائم منذ بداية الحرب

قدمت النيابة العامة في إسرائيل اليوم الأحد لائحة اتهام ضد ميساء عبد الهادي، ممثلة سينمائية ومسرحية في الثلاثينيات من عمرها من الناصرة، بتهمة التحريض على الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية. كما طلبت النيابة احتجازها حتى نهاية الإجراءات القانونية، رغم أنها ليست معتقلة حاليًا، ولكن تم إطلاق سراحها بشروط مقيدة من قبل المحكمة المركزية في الناصرة.

وقد تمت الموافقة على لائحة الاتهام من قبل المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام، وهي لائحة الاتهام رقم 30 التي يقدمها مكتب المدعي العام بهذه الجرائم منذ بداية الحرب.

تم القبض على عبد الهادي واستجوابها في 12 أكتوبر/تشرين الأول بسبب إحدى منشوراتها، ثم أطلق سراحها بشروط مقيدة. وفي 24 أكتوبر تم التحقيق معها مرة أخرى، وتم تمديد حبسها يومين، إلا أن القاضي عرفات طه قبل الاستئناف الذي قدمته أمام المحكمة الجزئية، وتم إطلاق سراحها بشروط مقيدة.

وبحسب بيان النيابة العامة، أفضى التحقيق الذي تم إجراؤه بعد إطلاق سراحها، إلى تعزيز البنية التحتية للأدلة ضدها بشكل كبير، بل وتم جمع الأدلة التي تثبت جريمة أخرى تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وفي لائحة الاتهام المقدمة من خلال المحامية ياعيل كاتس، يتم توجيه التهمة لعبد الهادي بالتحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية، على خلفية منشورين "ستوري" على حسابها على إنستغرام - الذي يضم أكثر من 27 ألف متابع ويحظى بمستوى عالٍ من الإعجاب أعربت فيه عن تعاطفها وتشجيعها للأعمال الإرهابية ودعمها والتضامن معها، وفي الظروف الملموسة، هناك احتمال حقيقي أن تؤدي منشوراتها إلى عمل إرهابي.

بداية، في اليوم الأول للحرب، نشرت المتهمة صورة للرهينة المسنة يافا أدير، وهي في الثمانينات من عمرها، وكتبت معلقة: "السيدة تنطلق إلى مغامرة العمر". ويبدو أن الصورة التقطها أحد خاطفيها، وكتب عليها: "أولادنا طيبون". وأضافت بجانب التعليق عددا من "الرموز التعبيرية" التي تعبر عن السخرية.

وفي وقت لاحق من ذلك النهار، نشرت صورة لمسلحي حماس يقودون جرارا يخترق السياج الحدودي مع قطاع غزة وكتبت: "دعونا نفعل ذلك على طريقة برلين". "كل ذلك تم في صباح يوم بداية الحرب، عندما استيقظت البلاد على أبشع المجازر وجرائم القتل التي عرفتها على الإطلاق، وتعرضت لهجوم إرهابي قاتل على عدة جبهات في جنوب البلاد"، وفق بيان النيابة العامة.

AHMAD GHARABLI / AFP امرأة تحمل لافتة تشير إلى ريمون كيرشت، 36 عامًا، وياجيف بوششتاب، 34 عامًا، وهما اثنان من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، كتبت بمرح في مجموعة الواتساب التي شاركتها هي وأصدقاؤها: "يا فتيات، هل سمعتن الأخبار الجيدة؟" وعندما أجابوا بالنفي، كتبت لهم: "فضلا عن ذلك، فإن حماس هتكت عرض أخت الجنوب واخترقت إسرائيل والطريق رقم 6 وخطفت جنودا وربما مدنيين أيضا. فوضى". وكتبت في المجموعة نفسها بتهكم: "تقتلني المرأة العجوز وهي تلوح بيدها وكأنها الملكة إليزابيث. "

وأفيد من مكتب النائب العام أن "التحقيق السريع في القضايا وتقديم لوائح الاتهام هو نتيجة لتوجيه النائب العام للدولة بفتح تحقيق واعتقال ومحاكمة كل من ينشر كلمات مديح ودعم للفظائع، حتى لو كان منشورا واحدا، من منطلق الخطورة التي يشكلها والتي ترتبط بشكل مباشر بأحداث الفترة الحالية".

في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضدها، طلب وزير الداخلية موشيه أربيل التدقيق في حرمان الممثلة ميساء عبد الهادي من الجنسية الإسرائيلية. وكتب أربيل "من المهم جدا أن يتم فحص هذا الإجراء على وجه السرعة، وهو ما سيوضح مدى خطورة الأفعال غير المشروعة، والطريقة التي تنظر بها دولة إسرائيل إلى هذه الأفعال، وتوقعاتها من مواطنيها".