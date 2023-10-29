وزير الأمن الإسرائيلي يوقع أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق ناشط يميني

الناشط اليميني يعيش في بؤرة استيطانية وهو معروف بنشاطه الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي

وقع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على توصية جهاز الأمن العام-الشاباك، على أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر على ناشط يميني معروف يعيش في بؤرة استيطانية قرب مستوطنة يتسهار، وسيقضي محكوميته إما في سجن مجيدو أو سجن كتسيعوت

وارسل ارئيل دنينو الى الاعتقال الاداري بعد اعتقاله الليلة للاشتباه بارتكابه جرائم عنف، وحقق معه لفترة قصيرة، وبعد انتهاء التحقيق صدر الأمر الاعتقال الإداري.

ودنينو هو اليهودي الأول الذي يصدر بحقة أمر اعتقال إداري خلال فترة الحرب، وهو من مدراء مجموعات الواتس أب "نحارب من أجل الحياة" والتي يتواجد بها الآلاف، كما أنه يكتب مقاله بصورة منتظمة في نشرة "عالم صغير" وهو شخصية معروفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار الى أن حسابة في منصة "اكس" (تويتر سابقا) والذي يضم 6000 متابع تم حظره بعد يوم من بداية الحرب. وأوضح القرار الموقع من جانب جالانت بأنه تم لأسباب تتعلق بأمن الدولة/ أو الأمن العام.