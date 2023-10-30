إصابة ضابط شرطة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء هجوم بالطعن في القدس

أفاد تقرير قبل قليل، بورود بلاغ عن قيام مشتبه به بطعن شرطي بالقرب من محطة وقود ماندلباوم على الطريق رقم 1 في القدس. وطاردت القوات المشتبه به وقامت بتحييده

أفاد تقرير قبل قليل، بورود بلاغ عن قيام مشتبه به بطعن شرطي بالقرب من محطة وقود ماندلباوم على الطريق رقم 1 في القدس. وطاردت القوات المشتبه به وقامت بتحييده.

سارعت قوات من الشرطة وحرس الحدود بقيادة قائد منطقة القدس إلى مكان الحادث.

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء في أعقاب عملية الطعن في القدس إنه "تم نقل شاب يبلغ من العمر 22 عاما، في حالة خطيرة، مصابا بطعنات في الجزء العلوي من جسده، من مكان الحادث إلى مستشفى شعاري تسيديك" في المدينة.

يتبع....