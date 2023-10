شبكة قنوات i24NEWS متاحة منذ الآن للمشاهدين عبر كافة شركات البث في إسرائيل

لأول مرة، منذ انطلاق قنوات i24NEWS تمت إضافتها إلى عروض القنوات YES+، STINGTV، Partner TV وCellcom TV. ويشار إلى ان تنبيهات قيادة الجبهة الداخلية تظهر على جميع قنوات i24NEWS.

ابتداءً من اليوم، أصبح بإمكان عملاء كل منصات المحتوى الرائدة في إسرائيل مشاهدة قنوات i24NEWS: على بارتنر TV، يمكنكم مشاهدة i24NEWS باللغة الإنجليزية على القناة 85 وباللغة الفرنسية على القناة 86. وفي سيلكوم TV، تشاهدون القناة الإنجليزية على القنال 94. وقريباً ستظهر أيضاً القنوات باللغتين الفرنسية والعربية على سيلكوم TV، على القنالين 95 و96. أضافت شركة Yes قنوات i24NEWS مؤقتًا بسبب الحرب: عملاء Yes+ وSTINGTV سيتمكنون من مشاهدة القناة الإنجليزية على القنال 118 والقناة العربية على القنال 119. بالإضافة إلى ذلك، شركة HOT التي تبث قنوات i24NEWS في إسرائيل منذ عام 2018 على القنوات +20034 (الإنجليزية)، 144 (الفرنسية)، و174 (العربية)، أضافت لصالح عملاء NEXT TV قناة إضافية إلى القناة بالإنجليزية على القنال 15 TV.

وتغطي القناة هذه الأيام حرب "السيوف الحديدية" بشكل مكثف في بث مباشر على مدار اليوم. يتم نشر مراسلي i24NEWS في جميع مراكز الفعاليات وينقلون الأصوات من الميدان، ببث حي ومباشر، إلى جانب التقارير والتعليقات من الاستوديو. الآن، إلى جانب مشاهدي القناة من جميع أنحاء العالم، سيتمكن المشاهدون في إسرائيل الذين يتحدثون اللغات الأجنبية أيضًا من متابعة الأخبار بلغتهم الخاصة، بما في ذلك السفارات والمهاجرين الجدد والجمهور الناطق باللغة العربية في إسرائيل، وأكثر. تظهر تنبيهات قيادة الجبهة الداخلية بصورة آنية على جميع قنوات i24NEWS. يتم بث تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمؤتمرات الصحفية والخطب مع ترجمة فورية إلى لغة كل قناة.

في يوليو 2013، أطلقت شبكة i24NEWS ثلاث قنوات إخبارية بثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والعربية. ومن استوديوهات الشبكة في ميناء يافا، تبث قنوات i24NEWS أخبارا تركز على إسرائيل والشرق الأوسط والأحداث الكبرى من جميع أنحاء العالم. يتم نشر صحفيي i24NEWS في جميع مراكز الأحداث ويقدمون التقارير من الميدان في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى التقارير المنتظمة والنشرات الإخبارية والفلاشات كل ساعة، يتضمن جدول بث القناة أيضًا مجموعة واسعة من برامج الشؤون الجارية والمجلات حول الأمن والتكنولوجيا الفائقة والأعمال والاقتصاد والثقافة والسياحة والمزيد. وإلى جانب الاستوديوهات الرئيسية في إسرائيل، تمتلك القناة استوديوهات إضافية في فرنسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب. وتتم متابعة القناة حول العالم عبر منصات الأقمار الصناعية والكابلات، وكذلك عبر تطبيقات المشاهدة المباشرة. اليوم، قنوات i24NEWS متاحة لحوالي مليار أسرة حول العالم. شبكة i24NEWS هي جزء من مجموعة Altice USA الإعلامية المملوكة لرجل الأعمال باتريك دارهي.