رئيس الموساد زار قطر نهاية الأسبوع الماضي لإجراء محادثات حول المختطفين في غزة

وتعتبر قطر حاليا الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس بما يتعلق بقضية المختطفين في غزة

أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنيع السبت زيارة الى قطر ناقش خلالها مع مسؤولين في الحكومة القطرية المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس في غزة.

وتعتبر قطر حاليا الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس بما يتعلق الأمر بقضية المختطفين. وتعمل إدارة بايدن أيضًا مع القطريين في موضوع المختطفين، نظرًا لأن العديد منهم مواطنون أمريكيون.

وذكر موقع "والا" عن مسؤولين إسرائيليين إن كابينيت الحرب قرر الخروج في عملية برية الخميس الماضي بعد عدم نجاح الوساطة القطرية، وقال المسؤولون الإسرائيليون بأن أحد الأسباب للقرار الإسرائيلي كان رفض حماس إعطاء إسرائيل عن طريق قطر قائمة بأسماء الرهائن لديها.

وأبلغت حماس قطر بأنها لا زالت بعملية استيضاح لمكان المخطوفين، الاستيضاح حول هوياتهم وجمع أسمائهم، وخلق هذا الجواب شعور في إسرائيل أن الحديث يدور هنا عن تكتيك من جانب حماس لتضييع الوقت وتأجيل العملية البرية.

وجاءت رحلة رئيس الموساد إلى قطر بعد بدء العملية البرية، والتي عمليا جددت الاتصالات بين إسرائيل وقطر، وقال مسؤولون مطلعون على مضمون المحادثات لموقع "والا" أنه سجل تقدم خلالها لكن ليس اختراق. ولم يصدر اي رد على ما ورد من قبل ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية القطرية.