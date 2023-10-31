سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يضع على صدره نجمة صفراء احتجاجاً على عدم إدانة حماس

أوضح إردان أنّه سيستمر "بكلّ فخر" بتعليق هذه النجمة - الرمز الذي أجبرت ألمانيا النازية اليهود على تعليقه على ملابسهم - طالما أنّ مجلس الأمن "لم يستيقط ويدِين" حركة حماس

وضع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتّحدة جلعاد إردان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، نجمة صفراء على صدره احتجاجاً على عدم إدانة الهيئة الأممية "الفظائع" التي ارتكبتها حركة حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر/تيرين الأول الجاري

وأوضح إردان أنّه سيستمر "بكلّ فخر" بتعليق هذه النجمة - الرمز الذي أجبرت ألمانيا النازية اليهود على تعليقه على ملابسهم - طالما أنّ مجلس الأمن "لم يستيقط ويدِين" حركة حماس. وأضاف مخاطباً أعضاء مجلس الأمن الـ15 أنّ "البعض منكم لم يتعلّم شيئاً على مدى السنوات الثمانين الماضية. البعض منكم نسوا سبب إنشاء هذه المنظمة" الأممية، مندّداً بـ"صمت" المجلس إزاء الهجمات غير المسبوقة التي شنّتها الحركة الفلسطينية الإسلامية في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف إردان مخاطباً بقية السفراء "لذلك سأذكركم. من اليوم فصاعداً، في كلّ مرة ستنظرون فيها إليّ، ستتذكّرون ما يعنيه أن تبقوا صامتين في وجه الشرّ". وتابع "مثل أجدادي وأجداد ملايين اليهود، من اليوم فصاعداً، سنرتدي أنا وفريقي النجوم الصفراء"، قبل أن ينهض ليعلّق نجمة صفراء كُتب في وسطها بالإنكليزية "لن يتكرّر ذلك أبداً".وشدّد السفير على مسامع زملائه قائلاً "سنضع هذه النجمة إلى أن تستيقظوا وتدينوا فظائع حماس".

ومنذ هجوم حماس الذي قُتل خلاله في جنوب إسرائيل، وفقاً لإسرائيل، أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضاً 239 رهينة، لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أيّ قرار.

وتردّ إسرائيل بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في هذا القصف على القطاع أكثر من 8300 شخص، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وكان مجلس الأمن، قد صوت على أربعة مشاريع قرارات بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكنّها جميعها فشلت في الحصول على التأييد المطلوب. ومنعت الولايات المتّحدة خصوصاً صدور أيّ نصّ عن المجلس لا يذكر صراحة حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها.