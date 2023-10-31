وزير خارجية تايلاند يزور قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه المحتجزين رهائن لدى حماس

بحسب بانكوك فإنّ 22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون، واضافت بأن 32 تايلاندياً على الأقلّ قُتلوا في هذه الحرب وأصيب 19 آخرون بجروح.

أعلنت الخارجية التايلاندية، أن الوزير سيزور بصورة عاجلة يومي الثلاثاء والأربعاء قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة حماس تحتجزهم رهائن في قطاع غزةخلال هجومها على إسرائيل يوم السبت 7أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما تسبّب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضاً 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وبحسب بانكوك فإنّ 22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون، واضافت بأن 32 تايلاندياً على الأقلّ قُتلوا في هذه الحرب وأصيب 19 آخرون بجروح.

وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا في الدوحة الثلاثاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يسافر إلى القاهرة حيث سيجري محادثات مع نظيره المصري سامح شكري الأربعاء.

وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان إنّ بارنبري "سيناقش وضع المواطنين التايلانديين المحتجزين رهائن نتيجة للعنف الراهن في إسرائيل وغزة".وأضافت"تضرّرت أكثر" من دول أخرى بسبب هذه الحرب لأنّ عدد العمّال التايلانديين في إسرائيل هو أكبر بالمقارنة مع عدد العمّال من جنسيات أخرى.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مكثّف على القطاع أسفر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، عن مقتل أكثر من 8300 شخص، بينهم أكثر من 3400 طفل.

وعندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس كان نحو 30 ألف تايلاندي يعملون في الدولة العبرية، عدد كبير منهم في القطاع الزراعي.