اعتقال مواطنين إسرائيليين مرتبطين بداعش للاشتباه في تخطيطهم لهجمات

المحكمة تمدد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالانتماء إلى داعش والتخطيط لتنفيذ اعتداءات تزامنًا مع الحرب في غزة

على خلفية القتال الدائر في قطاع غزة، تعمل قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا، على مستويات محدودة: في بداية الأسبوع، تم اعتقال ثلاثة مواطنين عرب إسرائيليين مرتبطين بتنظيم داعش، للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات خلال الحرب. وتم اعتقال الثلاثة، وهم من سكان سخنين وعرابة في الجليل (شمال)، في عملية مشتركة نفذتها شرطة منطقة الشمال والقسم العملياتي في حرس الحدود، بالتعاون مع جهاز المخابرات (الشاباك).

ومددت محكمة الصلح اعتقالهم حتى 5 نوفمبر تشرين الثاني 2023. وتم فرض حظر النشر على تفاصيل التحقيق، وأي تفاصيل قد تؤدي إلى تحديد هوية المشتبه بهم. وذكر الشاباك والشرطة أن الأجهزة تعمل حتى خلال أيام الحرب في غزة، على التعامل مع التهديدات داخل المجتمع الإسرائيلي، دون تسامح مطلقًا مع استخدام كل الوسائل المتاحة لها من أجل إحباط أي نشاط غير قانوني.

منذ بداية حرب السيوف الحديدية، أو طوفان الأقصى بحسب تسمية حماس، يحاول تنظيم داعش بشكل متزايد العمل ضد إسرائيل والإسرائيليين. وفي الأسبوع الماضي فقط، ألقي القبض على أحد مؤيدي داعش في ألمانيا، للاشتباه في نيته تنفيذ هجوم من سيارة أثناء مسيرة داعمة لإسرائيل. تحاول إسرائيل خلال أيام الحرب، الترويج للمقارنة بين الأعمال الوحشية التي ارتكبتها حماس في قطاع غزة وأفعال تنظيم داعش.