إسرائيل تعترض مُسيّرة حوثية في البحر الأحمر انطلقت من اليمن صوب إيلات

الحوثيون يحاولون للمرة الثالثة على التوالي، ضرب أهداف إسرائيلية من اليمن

شُغّلت صافرات الإنذار في مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل، للتحذير من تسلل طائرة معادية صباح اليوم (الثلاثاء)، ويبدو أنها طائرة بدون طيار انطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، واعترض الجيش الإسرائيلي الطائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر، قبل أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وهذه هي المحاولة الثالثة لقصف إسرائيل من اليمن. اعترضت مدمرة صواريخ أميركية كانت في شمال البحر الأحمر صواريخ وطائرات بدون طيار أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) من اليمن قبل حوالي أسبوعين. ويبدو أن نفس الإطلاق كان يهدف إلى ضرب أهداف تقع في الأراضي الإسرائيلية. وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن أعلن عقب تلك الإطلاقات، زيادة القوات الأميركية في المنطقة وأمر بنقل حاملة الطائرات أيزنهاور ومجموعتها القتالية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، كما أمر بنقل بطارية اعتراضية للصواريخ وبطاريات باتريوت إضافية للحماية. القوات الأميركية في المنطقة.

ومطلع الأسبوع الماضي، هدد رئيس الحكومة الانتقالية التابعة للحوثيين في اليمن، عبد العزيز بن حبتور، بأنه إذا استمر الهجوم على غزة، فسيتم مهاجمة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.