معهد أبحاث أميركي: لا يمكن ذكر اسم "حماس" منذ 7 أكتوبر!

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: لم تذكر أي دولة عربية حماس على وجه التحديد في أي من تعليقاتها اسم حماس صراحة

منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الحركة "المجموعة التي لا يمكن ذكر اسمها".

وفي الواقع، لم تذكر أي دولة عربية حماس على وجه التحديد في أي من تعليقاتها الأصلية على الهجوم - حتى تلك التي أدانت استهداف المدنيين. (قامت البحرين والإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق بمراجعة بياناتهما الأصلية لإدانة حماس بالاسم). وفي قمة السلام التي انعقدت في القاهرة بعد أسبوعين من الهجوم، لم يذكر أي زعيم عربي حماس؛ فضلاً عن ذلك فإن حماس لم يتم ذكر اسمها في البيان العربي، الذي ضم تسع دول بشأن الصراع في غزة والذي صدر في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أو في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اقترحته الأردن والذي تمت الموافقة عليه في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

إلا أن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، استحضر في مادة نشرها على موقعه الالكتروني، أن الأمر لم يكن كذلك، قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. ونشر المعهد انتقادات وإدانات عربية لحركة حماس، سواء من صحفيين أو حتى مسؤولين. وأورد الموقع تصريحات من وقت سابق، لوزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. والتصريحات هي من ست دول عربية، 4 منها خليجية: السعودية الامارات الكويت البحرين، واثنتين يعتبران من دول الجوار لإسرائيل: مصر والأردن. ولا تقيم السعودية والكويت، علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع إسرائيل، ولا يعترفان بها.