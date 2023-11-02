صواريخ الحوثيين؟ الإمارات تتجهز لاعتراض صواريخ من اليمن والأردن متخوف من وصولها إلى أراضيه

يأتي هذا على خلفية إطلاق الحوثيين صواريخ من اليمن تجاه اسرائيل أكثر من مرة

يراقب مسؤولون في دولة الإمارات العربية والأردن بقلق ما يحدث في البحر الأحمر، والصراع الذي يهدد بالإنفجار بين إسرائيل والمتمردين الحوثيين في اليمن، ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن نائب إماراتي صرح للقناة شريطة عدم الكشف عن اسمه أنه في الدولة الخليجية يتجهزون لاعتراض قذائف صاروخية من اليمن.

وقال: "من ناحية تهديد المتمردين من اليمن ضد الإمارات، كل الإمكانيات تؤخذ بالحسبان". تصريحات عضو البرلمان تأتي على خلفية حقيقة أن إطلاق نار مشابه نفذ في الماضي ضد الإمارات. وأضاف بشأن قضية تدخل ايران :"ليس من المستبعد أن تحاول إيران نصب فخ لإسرائيل، وتجعلها ترد على مصدر إطلاق النار ما سيؤدي لتوسيع دائرة الحرب".

وفي سياق متصل، حذر مسؤولون في الأردن من إمكانية إطلاق نار باتجاه أراضي المملكة وقالوا :"أمن المملكة سيكون على أعلى سلم أولوياتها". وطلب الجيش الأردني خلال الأيام الأخيرة من الولايات المتحدة نشر منظومات دفاعية جوية من طراز باتريوت في أراضي المملكة.

ووفقا للتقرير في صحيفة "رأي اليوم" بدأت السلطات الأردنية اتصالات مع الحوثيين في اليمن ومع حزب الله في لبنان بهدف منع تسرب صواريخ وقذائف إلى أراضي المملكة والتي يتم توجيهها الى إسرائيل. ووفقا للتقرير، الأردن طلب من الحوثيين ضمانات بأن لا تتحول الأجواء الأردنية إلى "مغامرات وتصرفات متهورة من جانب الحوثيين من خلال إطلاق قذائف أو طائرات مسيرة تجاه إسرائيل".