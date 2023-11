ترقب مشوب بالتوتر عشية موعد خطاب نصر الله مع تأجيج التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

من المقرر أن يُلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غدًا الجمعة خطابا الساعة الـ 15:00 على وقع أصوات الطبول التي تقرع في الحدود الجنوبية في لبنان حيث تواصل إسرائيل الرد على محاولات إطلاق الصواريخ الموجهة والصواريخ المضادة للدبابات بشكل عيني ومحصور، الأمر الذي راكم شعورا بالتوتر والغموض حول ما إذا كانت المنطقة تسير نحو توسيع القتال على الجبهة الشمالية بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي انطلقت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول.

وتواصل تبادل إطلاق النار خلال ليلة أمس وطيلة النهار اليوم على الحدود اللبنانية، حيث أطلقت خلية صاروخًا مضادًا للدبابات على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة كيبوتس منارة، بينما هاجم الجيش الإسرائيلي خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في منطقة أخرى. كما هاجمت القوات موقعين لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقرير في واينت فإن حزب الله عمل على بناء أجواء من الترقب الممهول بالتوتر للخطاب الذي سيلقيه الجمعة اعتبارا من يوم الأحد حيث ظهر نصر الله من الخلف فقط في شريط مصور قصير. وفي المساء نفسه أعلن الحزب أن نصر الله سيتحدث الجمعة في الثالثة بعد الظهر في حفل تكريم "الشهداء الذين سقطوا وهم في طريقهم إلى القدس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد سلم حزب الله رسالة مفادها أنه سيرد بقوة على كل اعتداء علما أن حصيلة القتلى في الجانب اللبناني بلغت 50 شخصا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

كما حذر الناطق الإعلامي أفيحاي أدرعي من أن "جيش الدفاع على أتم الاستعداد للرد بقوة على كل من يحاول المساس بسيادة الدولة ​​في الشمال".