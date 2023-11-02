رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ يحذر نصرالله قبيل خطابه: مستعدون للقتال على جبهات أخرى أيضًا

عقد رئيس الأركان الإسرائيليّ هيرتسي هاليفي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، خلال زيارة قام بها إلى قاعدة "بالماحيم" الجويّة، في اليوم السابع والعشرين من الحرب.

وقال هاليفي: "نحن في خضم القتال"، مشيرا إلى أنه في شمال قطاع غزة "مقاتلو الجيش الإسرائيلي يحاصرون المدينة". كما أشار هاليفي إلى الجبهة في شمالي إسرائيل والقتال ضد حزب الله، قبيل خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غدًا الجمعة، لأول مرة منذ بداية الحرب في السابع من أوكتوبر الماضي.

Israel defense forces هرتسي هاليفي وقادة سلاح الجو

وقال رئيس الأركان: "لقد انطلقنا إلى الحرب ضد حماس، واختارت منظمة حزب الله ذلك السبت بالإنضمام الى تلك الحرب رغم أننا لم نبادر لأي حرب حرب ضده". وقال "سياستنا واضحة وهي أن كل من يصل إلى السياج الحدودي ويشكل خطرا على جنود الجيش الإسرائيلي سنؤذيه. كما انني لا أوصي أيا من أعدائنا بالانضمام إلى القتال، لأن قوتنا تعرف كيف تتوسع إلى العديد من الجبهات الأخرى".

وفي تهديد لحزب الله، قال هاليفي: "إننا نحارب في قطاع غزة بأقل من نصف قوة سلاح الجو التي نملك. معظم القوة مستعدة ومجهّزة بالقنابل على الأجنحة وأشخاص مستعدون للقتال وللقفز في أي لحظة إلى الطائرات والخروج والهجوم في جبهات أخرى متى ستكون الحاجة لذلك".

وفيما يتعلق بالقتال في القطاع، قال هاليفي: "قواتنا موجودة في مناطق مهمة للغاية وفي المناطق المركزية. إنهم يدمرون البنية التحتية ويقتلون نشطاء حماس. وتقاتل القوات في مساحة مبنية وكثيفة، الأمر الذي يتطلب الكثير من الشجاعة. وترافق القوات البرية مساعدة نارية من الجو والبحر. وهذا يجعل القتال أكثر فعالية بكثير". وبحسب هاليفي، "في كل مواجهة مع حماس، تكون لجنود الجيش الإسرائيلي اليد العليا".

وأضاف هاليفي: "يبدو قطاع غزة الآن مُختلفاً عمّا كان عليه قبل شهر. والسبب لهذا هو حماس. وأهدافنا الآن واضحة: وهي تفكيك منظّمة حماس وإعادة المختطفين".