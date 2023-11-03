مسيرات أميركية تحلق فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين

رحلات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات الأمريكية تهدف إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن والبحث عن علامات الحياة ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي

تقوم الولايات المتحدة بإطلاق طائرات بدون طيار لجمع معلومات استخباراتية فوق قطاع غزة للمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد مكان وجود المختطفين الذين تحتجزهم حماس. أعلن ذلك مسؤولان أميركيان. ووفقا لمسؤولي البنتاغون، تعمل الطائرات بدون طيار الأمريكية في قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) – اليوم التالي لبدء الحرب. بحسب ما نشرت صحيفة نيو يورك تايمز.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاستطلاع الذي تقوم به الطائرات الأمريكية بدون طيار في سماء قطاع غزة، تهدف، كما ذكرنا، إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن وحتى البحث عن علامات الحياة ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، وتركز بشكل أساسي على جنوب قطاع غزة.

وبينما تقوم إسرائيل بطلعات استطلاعية متكررة فوق القطاع، أكد مسؤولو البنتاغون أن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها طائرات أمريكية بدون طيار فوق غزة. وأوضحوا أن الطائرات بدون طيار ليست مسلحة ولا تدعم الأنشطة الهجومية للجيش الإسرائيلي في المنطقة. وقال باحث الطيران الذي يتابع الرحلات الجوية لصحيفة التايمز إنه يبدو أن هناك ما لا يقل عن ست طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 تشارك في هذا الجهد.

كان من المفترض في الأصل أن يتم استخدام MQ-9 كمركبة هجومية للقوات الجوية الأمريكية، ولكنها تستخدم الآن بشكل أساسي في مهام المراقبة، وذلك بسبب أجهزة الاستشعار المتطورة وقدرتها على التحليق في الهواء لأكثر من 20 ساعة في المرة الواحدة. واستخدمت الولايات المتحدة في السابق طائرات بدون طيار لتنفيذ ضربات وجمع معلومات استخباراتية في العراق وأفغانستان وسوريا. تستخدم العديد من الجيوش حول العالم MQ-9، لكن الجيش الإسرائيلي لا يستخدمه.