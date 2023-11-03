نتنياهو يحذر نصر الله من "أي خطأ" ويرفض أي هدنة مؤقتة في غزة دون الإفراج عن الرهائن

بلينكن إنه ناقش مع نتنياهو إمكانية "هدنة إنسانية" في الصراع بين إسرائيل وحماس من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين وزيادة توزيع المساعدات. ووفقا للجيش الإسرائيلي، لا يزال هناك ما لا يقل عن 240 رهينة

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قائلا "أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله"، واستبعد نتنياهو وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنه "سيمضي قدما في هجوم عسكري مدمر حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس"

جاءت تصريحات نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، بعد وقت قصير من لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يضغط على إسرائيل من أجل وقف مؤقت لهجومها بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة. كما حث بلينكن إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين وسط هجماتها.

وقال نتنياهو، إنه يرفض "هدنة مؤقتة دون إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر المنصرم.

وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ناقش مع نتنياهو إمكانية "هدنة إنسانية" في الصراع بين إسرائيل وحماس من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين وزيادة توزيع المساعدات. ووفقا للجيش الإسرائيلي، لا يزال هناك ما لا يقل عن 240 رهينة في أيدي حركة حماس في غزة.

ومن جهته حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل بأنها سترتكب "أكبر حماقة" إذا هاجمت لبنان، وأن التصعيد على الحدود مرهون بسلوك إسرائيل تجاه لبنان. وشدد على أن كل الخيارات مطروحة ويمكن الذهاب إليها في أي وقت. وأردف نصر الله يقول: "إن القضاء على حماس هدف غير قابل للتحقق، مطالبا الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها لوقف الحرب".

وكانت حماس قد أسرت نحو 240 شخصا في هجومها عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين أول، والذي أدى إلى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. وأدى الهجوم إلى مقتل حوالي 1400 شخص في إسرائيل، في حين قتل أكثر من 9000 شخص في غزة منذ بدأت إسرائيل ضربها في نفس اليوم، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.