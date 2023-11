خمسة وزراء خارجية عرب وممثل للفلسطينيين يلتقون بلينكن في عمان غدا السبت لمناقشة موضوع غزة

اعلنت وزارة الخارجية الاردنية في بيان، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون السبت في عمان مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة.

