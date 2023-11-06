الفلسطينية عهد التميمي تخاطب المستوطنين: "ستقولون أن ما فعله هتلر كان مزحة"

جاء في المنشور المحذوف: "نحن ننتظركم في كل مدن الضفة الغربية - من الخليل إلى جنين. سنذبحكم، وستقولون إن ما فعله هتلر بكم كان مزحة. سنشرب دمكم ونأكل جماجمكم. تعالوا هيا، نحن في انتظاركم"

أشارت تقارير فلسطينية الإثنين إلى قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي في وقت متأخر من يوم أمس الأحد في إطار عملية هدفت إلى اعتقال مطلوبين يشتبه بضلوعهم بعمليات تنخرط ضمن المس في الأمن العام، وفق مسؤولين أمنيين الذين أشاروا إلى أن اعتقالها يأتي على خلفية نشر منشور تحريضي والدعوة لتنفيذ عمليات إرهابية حسب تعبيرهم.

Christophe ARCHAMBAULT (AFP) الناشطة الفلسطينية عهد التميمي في عيد الإنسانية في لا كورنبوف (سين سان دوني)، 16 سبتمبر، 2018

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل قبل أسبوع والد التميمي على خلفية المنشور الموقع باسم ابنته حيث يحرض المنشور ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وجاء في المنشور المحذوف: "نحن ننتظركم في كل مدن الضفة الغربية - من الخليل إلى جنين. سنذبحكم، وستقولون إن ما فعله هتلر بكم كان مزحة. سنشرب دمكم ونأكل جماجمكم. تعالوا هيا، نحن في انتظاركم”.

https://twitter.com/i/web/status/1719105578541138192 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووفقا لواينت فقد رحب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير باعتقال التميمي مع العلم أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت التميمي نفسها من تقف فعلا وراء المنشور.

ذاع اسم التميمي البالغة من العمر اليوم 22 عامًا، حين ظهرت في مقطع فيديو في قريتها بالنبي صالح وهي تصفع ضابطًا وجنديا في الجيش الإسرائيلي في ديسمبر 2017. وحكم على التميمي بالسجن لمدة 8 أشهر وتم تغريمها بمبلغ 5000 شيكل في إطار صفقة تسوية اشتملت على الإقرار بالذنب.

حققت التميمي شهرة عالمية عقب تلك المواجهة وتلقت مكالمة تشجيعية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واستقبلها في قصره الرئيس التونسي القائد السبسي وحلت ضيفة على فريق ريال مدريد.