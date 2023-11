الفلسطينية عهد التميمي تخاطب المستوطنين: "ستقولون أن ما فعله هتلر كان مزحة"

أشارت تقارير فلسطينية الإثنين إلى قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي في وقت متأخر من يوم أمس الأحد في إطار عملية هدفت إلى اعتقال مطلوبين يشتبه بضلوعهم بعمليات تنخرط ضمن المس في الأمن العام، وفق مسؤولين أمنيين الذين أشاروا إلى أن اعتقالها يأتي على خلفية نشر منشور تحريضي والدعوة لتنفيذ عمليات إرهابية حسب تعبيرهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل قبل أسبوع والد التميمي على خلفية المنشور الموقع باسم ابنته حيث يحرض المنشور ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وجاء في المنشور المحذوف: "نحن ننتظركم في كل مدن الضفة الغربية - من الخليل إلى جنين. سنذبحكم، وستقولون إن ما فعله هتلر بكم كان مزحة. سنشرب دمكم ونأكل جماجمكم. تعالوا هيا، نحن في انتظاركم”.