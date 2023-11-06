ملكة الأردن: إسرائيل تستخدم معاداة السامية كسلاح "من أجل إسكات أي انتقاد"

وصفت الملكة رانيا إخطار الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة بأنه "دعاية إسرائيلية" تستهدف الجمهور الدولي "لإضفاء الشرعية على أفعالهم".

قالت ملكة الأردن، أمس الأحد، إن "إسرائيل تستخدم معاداة السامية كسلاح من أجل إسكات أي انتقاد". وأوضحت أنها تقف ضد معاداة السامية وكراهية الإسلام، لكنها أشارت إلى أن إسرائيل "لا تمثل كل الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، وهي وحدها المسؤولة عن جرائمها".

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، اتهمت الملكة إسرائيل بممارسة "الاحتلال غير القانوني" و"الانتهاكات الروتينية لحقوق الإنسان"، وقالت إن هزيمة حماس لن تحل السبب الجذري للحرب المستمرة. وقالت: "يمكنك قتل المقاتل ولكن لا يمكنك قتل القضية"، في إشارة إلى هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على مقاتلي حماس.

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ووصفت إخطار الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة بأنه "دعاية إسرائيلية" تستهدف الجمهور الدولي "لإضفاء الشرعية على أفعالهم". قام الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين بفتح الممرات الآمنة في غزة مرة أخرى على الرغم من تقارير حماس عن هجمات خلال عمليات الإخلاء الماضية.

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وقالت الملكة رانيا إن أولئك الذين يعارضون وقف إطلاق النار متذرعين بأن ذلك سيصب في مصلحة حماس يبررون قتل المدنيين. وقالت رانيا: "أعلم أن بعض المعارضين لوقف إطلاق النار يقولون إنه سيساعد حماس. ومع ذلك، أشعر أنهم في هذه الحجة يتجاهلون بطبيعتهم مقتل آلاف المدنيين، وهذا أمر يستحق الشجب من الناحية الأخلاقية".

JONATHAN ERNST / POOL / AFP وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يمين)، ووزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار)، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يعقدون مؤتمرا صحفيا، بعد اجتماعات وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في عمان يوم 4 نوفمبر 2023.

ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل والعديد من حلفائها على أن وقف إطلاق النار سيعود بالمنفعة على حماس. وفي وقت سابق من يوم السبت، وفي خلاف علني نادر مع وزيري خارجية الأردن ومصر، رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسعى الدول العربية لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

نفذت حماس في صباح 7 أكتوبر /تشرين الأول هجوما دمويا مفاجئا على بلدات الجنوب المتاخمة لقطاع غزة مخلفة مشاهد مأساوية وحصيلة قتلى تتجاوز الـ 1400 قتيل و5500 جريح و241 رهينة ما أوقع صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين والمجتمع الدولي على حد سواء. كما وحّد الهجوم الإسرائلييين حول عدو أساسي هو حماس وتجري حرب في القطاع دخلت يومها الحادي والثلاثين لتفكيك حماس واجتثاثه من القطاع تمهيدا لمرحلة جديدة لا تشبه سابقتها.