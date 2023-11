ملكة الأردن: إسرائيل تستخدم معاداة السامية كسلاح "من أجل إسكات أي انتقاد"

قالت ملكة الأردن، أمس الأحد، إن "إسرائيل تستخدم معاداة السامية كسلاح من أجل إسكات أي انتقاد". وأوضحت أنها تقف ضد معاداة السامية وكراهية الإسلام، لكنها أشارت إلى أن إسرائيل "لا تمثل كل الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، وهي وحدها المسؤولة عن جرائمها".

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، اتهمت الملكة إسرائيل بممارسة "الاحتلال غير القانوني" و"الانتهاكات الروتينية لحقوق الإنسان"، وقالت إن هزيمة حماس لن تحل السبب الجذري للحرب المستمرة. وقالت: "يمكنك قتل المقاتل ولكن لا يمكنك قتل القضية"، في إشارة إلى هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على مقاتلي حماس.