تقرير: إسرائيل اعترضت صاروخا حوثيا خارج حدود الأرض

وكانت جماعة أنصار الله الحوثي اطلقت صواريخ باليستية طويلة المدى تجاه إسرائيل ثلاث مرات

اعترضت إسرائيل لأول مرة الأسبوع الماضي صاروخا خارج حدود الأرض، ووفقا للنشر في "ديلي تلغراف" البريطانية، أحد الصواريخ التي اطلقها الحوثيون من اليمن اعترضت خارج حدود الأرض.

الحوثيون المدعومين من ايران، دخلوا الى الحرب مؤخرا بعد أن أطلقوا عددا من القذائف تجاه مدينة تل أبيب، واعترضت إسرائيل حتى الآن كافة هذه القذائف، وحتى أن السعودية اعترضت أحدها.

وقال المتحدث باسم الحوثيين بعد إطلاق القذائف تجاه إسرائيل :"أطلقنا صواريخ باليستية ، ضواريخ كروز وطائرات مسيرة تجاه أهداف إسرائيلية، الحديث عن العملية الثالثة ونحن نواصل هذه العمليات حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".