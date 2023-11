لردع ايران: صور غواصات أمريكية في قناة السويس

نشرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين في شبكات التواصل الاجتماعي صورة لغواصة من طراز "اوهايو" في قناة السويس، شمال شرقي القاهرة، وذلك بعد إعلان القيادة أن الغواصة دخلت الى منطقة مسؤوليتها.

الجيش الأمريكي لا يعلن في العادة عن تحركاته أو أنشطة أسطول غواصات الصواريخ الباليستية ومواقعه، وتعمل الغواصات التي تعتمد على الطاقة النووية تقريبا بسرية تامة. لذلك يمكن القول أن النشر يشكل رسالة ردع موجهة الى ايران وأذرعها في المنطقة، وتنضم الغواصة إلى عدد من أصول البحرية الأمريكية الأخرى الموجودة بالفعل في الميدان، بما في ذلك حاملتي طائرات وسفن هجومية.

النشر في مواقع التواصل الاجتماعي لم يشمل اسم الغواصة، لكن الأسطول الأمريكي يمتلك اربعة غواصات صاروخية من طراز اوهيو SSGN وهي غواصات صواريخ باليستية تم تحويلها لإطلاق صواريخ كروز توماهوك بدلاً من الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس النووية. يمكن لكل غواصة أن تحمل 154 صاروخ توماهوك كروز - أي أكثر بنسبة 50% مما تستطيع مدمرات الصواريخ حمله وما يقرب من 4 أضعاف عدد الصواريخ الموجودة في الغواصات الهجومية الجديدة التابعة للبحرية الأمريكية.

كما يمكن لكل توماهوك حمل رأس متفجرات حتى وزن 453 كيلو، من جانبه صرح مدير العمليات السابق في مركز الاستخبارات المشتركة للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ خلال مقابلة مع "سي ان ان" قبل عامين أن الغواصة توفر الكثير من القوة النارية والسرعة وقال "لا يمكن لأي عدو للولايات المتحدة تجاهل التهديد".