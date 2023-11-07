وزير الخارجية إيلي كوهين يجتمع لأول مرة مع السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل جاك لو

قال كوهين: "لن نتوقف أو نصمت حتى يعود كل المختطفين سالمين إلى عائلاتهم. إن إطلاق سراح جميع المختطفين لدى إرهابيي حماس في غزة يمثل أولوية وطنية إلى جانب القضاء على نظام حماس في غزة"

تم الثلاثاء اللقاء الأول بين وزير الخارجية إيلي كوهين والسفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل جاك لو في مقر وزارة الخارجية في القدس. وبحث الطرفان جهود إطلاق سراح جميع المختطفين والحفاظ على اتفاقيات السلام ومكافحة فروع الإرهاب الإيراني والنظام الإيراني نفسه.

وأطلع الوزير كوهين السفير الجديد على المستجدات المتعلقة في مجريات الحرب في قطاع غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب.

Amos Ben-Gershom (GPO) سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل جاك لو يقدم أوراق اعتماده للرئيس هرتسوغ

كما ناقش الوزير والسفير القضايا الإقليمية بما في ذلك الحفاظ على اتفاقيات السلام ومكافحة المنظمات الإرهابية التي تعمل وتمول وتسلح النظام الإيراني.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين للسفير: "لن نتوقف أو نصمت حتى يعود كل المختطفين سالمين إلى عائلاتهم". وتابع "إن إطلاق سراح جميع المختطفين لدى إرهابيي حماس في غزة يمثل أولوية وطنية إلى جانب القضاء على نظام حماس في غزة".

هنأ كوهين سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل جاك لو بمناسبة توليه منصبه مؤكدا له على أن "إسرائيل ليس لديها حليف أهم وصديق أقرب من الولايات المتحدة". وقال أيضا "إن التضامن والدعم الأمريكي الذي لا لبس فيه يؤثر في الكثيرين في إسرائيل ويقوينا في الحرب ضد منظمة حماس الإرهابية".