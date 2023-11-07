مبعوث بايدن يصل في زيارة مفاجئة الى لبنان:"نسعى لمنع توسيع دائرة الحرب"

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي أن بلاده تسعى الى احتواء الأحداث وعدم توسع الحرب بين إسرائيل وحماس إلى لبنان

وصل المبعوث عاموس هوكشتاين ، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة مفاجئة اليوم إلى لبنان ، وذلك في إطار محاولة منع اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس، اجتمع هوخشتين مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وناقش معه حساسية الموقف، وصرح بعد ذلك لصحافيين أن الولايات المتحدة لا تريد أن تنتشر الحرب في غزة الى لبنان :"من المهم جدا إعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية للبنان".

وأشار هوكشتاين إلى أن سمع من رئيس البرلمان اللبناني عن مخاوفه بشأن التوتر على الحدود، والذي يتبادل خلال حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر وحتة اليوم. ووصل مبعوث بايدن الى لبنان عقب اجتماع عقده وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في عمان، ويأمل الأمريكيون أن تتمكن اللبنانية بطريقة ما كبح حزب الله، لكن من الواضح أيضا للولايات المتحدة أن تأثير مؤسسات الدولة اللبنانية على حزب الله محدود جدا.

أما في لقاء هوكشتاين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال إنه "لمس من خلال محادثاته أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان بتصعيد للوضع الأمني". جاء هذا بموجب بيان صادر عن مكتب ميقاتي، ودعا هوكشتاين جميع الأطراف إلى "احترام القرار الأممي 1701 وتنفيذه كاملاً، مؤكداً دعم الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة". ولفت الى أن هناك مباحثات حاليا "في سبيل التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة قبل الانتقال إلى مراحل الحل الأخرى.

تأتي زيارة هوخشتين الى لبنان في اليوم الذي اقيمت فيه جنازة الجدة وحفيداتها الثلاث، حيث أعلنت مواقع لبنانية أنهم قتلوا في غارة إسرائيلية قبل يومين استهدفت السيارة التي استقلوها، وجرت جنازة الأربعة في قرية بليدة القريبة من الحدود مع إسرائيل بمشاركة المئات.