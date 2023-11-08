السعودية تعلن استضافتها ثلاثة قمم لبحث "الحرب في غزة"

القمم الثلاث تشمل قمة عربية وقمة اسلامية وقمة افريقية لم يتم تحديد موعدها بعد

أعلنت السعودية اليوم أنها ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الحرب في غزة، والتي تهدف الى الدفع لنحو حل سلمي للصراع، كما أنها ستعقد قمة ثالثة للدول الافريقية لم تحدد موعدها.

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أعلن اليوم في منتدى "بلومبيرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة: "سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض" وأضاف "خلال أيام قليلة ستشهدون عقد السعودية قمة إسلامية".

وتطرق الوزير السعودي أيضا الى قمة مع الدول الافريقية ستعقدها السعودية، دون أن يحدد موعدها ، وقال :"على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية هو الدفع نحو حل سلمي للصراع".

في حين تطرقت مصادر إعلامية ايرانية أن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي سيتوجه الى السعودية الأحد المقبل للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي، وستكون هذه الزيارة الاولى للرئيس الايراني الى الرياض، وذلك بعد انتهاء الخلاف بين البلدين الذي استمر لسنوات في آذار/مارس الماضي، بوساطة الصين.

ويشار إلى أن الخارجية السعودية اعلنت في بيان بوقت متأخر من يوم الثلاثاء أن القمة مع الدول الافريقية، والتي كانت مقررة مطلع الأسبوع المقبل سيتم تأجيلها بهدف التركيز على القمتين الأخريين.

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