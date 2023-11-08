قالت إذاعة "شام إف إم" المحلية إن "دوي أصوات انفجارات سمعت في بعض المناطق قرب العاصمة، يرجح أنها من جهة الجنوب في محيط منطقة السيدة زينب، دون معرفة مصدرها أو سببها حتى اللحظة"

أفادت مصادر إعلامية في دمشق أن غارات إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي، عقب سماع دوي انفجارات عنيفة، على ما قال التلفزيون السوري.

وقالت إذاعة "شام إف إم" المحلية إن "دوي أصوات انفجارات سمعت في بعض المناطق قرب العاصمة، يرجح أنها من جهة الجنوب في محيط منطقة السيدة زينب، دون معرفة مصدرها أو سببها حتى اللحظة".

وذكرت تقارير أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية على بعض مناطق ريف دمشق، بما فيها منطقة السيدة زينب بريف دمشق، التي تعتبر المعقل الرئيسي للمجموعات المسلحة الإيرانية.

وأشارت المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف عدة مواقع للمجموعات المسلحة الإيرانية في المزارع الممتدة بين بلدتي عقربا والسيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق.