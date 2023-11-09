الولايات المتحدة تقصف موقع تخزين أسلحة مرتبط بإيران في سوريا وتوقع 9 قتلى

للمرة الثانية خلال أسبوعين تستهدف الولايات المتحدة موقعًا في سوريا قالت إنه مرتبط بإيران التي تدعم الجماعات المسلحة التي تقف بحسب واشنطن وراء تصاعد الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن طائرات حربية أمريكية نفذت ضربة على منشأة لتخزين الأسلحة مرتبطة بإيران في شرق سوريا يوم الأربعاء ردا على هجمات على قواعد أمريكية.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين تقريبًا التي تستهدف فيها الولايات المتحدة موقعًا في سوريا قالت إنه مرتبط بإيران التي تدعم مجموعة من الجماعات المسلحة التي تحملها واشنطن مسؤولية تصاعد الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة فرانس برس، نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد سقط تسعة قتلى الأربعاء في غارة جوية أميركية استهدفت منشأة عسكرية مرتبطة بإيران في مدينة دير الزور بشرق سوريا.

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لردع إيران ووكلائها عن تحويل القتال بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية، لكن الهجمات والضربات المتكررة ردا على ذلك تهدد بصراع بين واشنطن وطهران.

وقال أوستن في بيان "نفذت القوات العسكرية الأمريكية، بناء على تعليمات من الرئيس بايدن، ضربة دفاع عن النفس، على منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له. نفذت هذه الضربة طائرتان أمريكيتان من طراز إف-15 ضد منشأة لتخزين الأسلحة".

وقال أوستن: "إن هذه الضربة الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الشركات التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "مستعدة تمامًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا ومرافقنا".