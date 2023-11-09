تقرير: مصر ترفض اقتراحا أمريكيا بتوليها المسؤولية عن أمن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن بلاده تحتاج حماس للحفاظ على حماية الأمن على الحدود بين مصر وغزة

ناقش رئيس الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، اقتراحا بإدارة الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وذلك الى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على القطاع ، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول مصري أن الرئيس السيسي رفض الاقتراح وقال إن مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس لأنها تحتاج التنظيم لمساعدة مصر لحماية الأمن على الحدود بين مصر وغزة.

وطالبت الولايات المتحدة أمس الحد من سيطرة إسرائيل على غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس، وبعثت رسالة علنية لجهات إسرائيلية حول التوقعات لدور فلسطيني واسع في القطاع.

مسؤولون أمريكيون يريدون أن تتحد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، وزير الخارجية انتوني بلينكن وصف رؤيته لإعادة إعمار غزة "الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون جنبا الى جنب في مساحتهم الخاصة بوسائل متساوية من الأمن ، الحرية، الفرص والاحترام".

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تعارض :"التهجير القسري للفلسطينيين من غزة" وأضاف :"لن يكون احتلال لغزة مجددا بعد انتهاء الصراع، ولا أي محاولة لفرض حصار على غزة، ولا يوجد تقليص لأراضي غزة".

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض:"نؤمن أنه يجب على الفلسطينيين أن يكونوا مسؤولين عن مستقبلهم ويجب أن يكونوا الصوت الحاسم والمؤدي اليه".

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين بوقت سابق من هذ الأسبوع بأن على إسرائيل أن تدرس نقل مسؤولية إدارة المنطقة لائتلاف دولي يشمل الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي ودول إسلامية، أو قيادات سياسية محلية في غزة.