مصرع 8 مسلّحين فلسطينيين في جنين في غارة جوية للجيش الإسرائيلي

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي خلية ناشطة في مخيم جنين للاجئين، وتم استهداف عناصر الخلية بهجوم جوي بواسطة طائرة بدون طيار في أعقاب إطلاق أفراد الخلية النار باتجاه قوة إسرائيلية من لواء كفير

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي خلية ناشطة في مخيم جنين للاجئين، وتم استهداف عناصر الخلية بهجوم جوي بواسطة طائرة بدون طيار في أعقاب إطلاق أفراد الخلية النار باتجاه قوة إسرائيلية من لواء كفير.

وأفادت تقارير بادئ الأمر بمقتل 5 ثم وردت أنباء بمقتل 8 مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين الخميس هم: أيهم العامر، رأفت أبو عقل، لطفي حويطي، قيس دويكات المصري، جمال مشارقة، محمد زايد، محمود أبو ندى. وبحسب موقع معا فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى 8 إضافة إلى 12 إصابة بجروح مختلفة. فضلا عن تقارير باستهداف الجيش لسيارة إسعاف بالرصاص الحي ما أدى إلى إصابة أحد ضباط الإسعاف.

وبحسب موقع معا فقد أسقطت الطائرات الإسرائيلية مناشير لأهالي مخيم جنين تحذرهم من أن الجيش سيبقى هنا وسيعود مرة بعد مرة، حتى استئصال الإرهاب نهائيا. ابتعدوا عن الإرهاب وعيشوا بسلام وأعذر من أنذر".

وفي بيان للجيش الإسرائيلي جاء أن قوات من فرقة دوفدفان والهندسة وحرس الحدود انتشرت في المخيم في جنين. وألقت القوات القبض على عدد من المطلوبين وقتلت أحد المسلحين.