الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس لجنة المتابعة العليا وأربعة من أعضائها

أشارت تقارير صباح اليوم الخميس إلى اعتقال عضو الكنيست السابق عن الجبهة محمد بركة، على خلفية طلبه تنظيم مظاهرة دعما لغزة

أوقفت الشرطة الإسرائيلية ستة من أعضاء لجنة المتابعة على خلفية الشروع بتنظيم مظاهرة غير قانونية خلافاً لتعليمات الشرطة من شأنها أن تؤدي إلى التحريض والإخلال بالسلم العام.

أشارت تقارير صباح اليوم الخميس إلى توقيف عضو الكنيست السابق عن الجبهة محمد بركة، على خلفية طلبه تنظيم مظاهرة دعما لغزة. وأفادت الشرطة بتوقيف 5 قيادات عربية هم محمد بركة ويوسف طاطور وحنين زعبي وسامي أبو شحادة وامطانس شحادة.

وفي وقت لاحق، أوقفت قوات الشرطة في الناصرة خمسة مواطنين آخرين على ذمة التحقيق حاولوا التحريض والإخلال بالنظام العام، على ما ذكرت الشرطة.

في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر تولي المؤسسة الأمنية في إسرائيل أهمية كبيرة للهدوء على الجبهة الداخلية في إشارة إلى المواطنين العرب وطلبت بوضوح عدم الانخراط في مظاهرات داعمة لغزة خوف أن تتدحرج الأمور إلى تصعيد داخلي يلقي بظلاله على السلم والأمن الداخليين.

وقالت الشرطة إنها تدعو مرة أخرى القادة الجماهيريين إلى الاستمرار في إظهار المسؤولية والعمل على منع تنظيم المظاهرات في انتهاك للقانون وقرار محكمة العدل العليا لأنها قد تؤدي إلى التحريض وانتهاك السلم العام.

أكدت الشرطة الإسرائيلية من خلال المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول انتهاك النظام العام. وتابعت "في هذه الأيام، التي تعيش فيها دولة إسرائيل حالة حرب، فإن الجو العام متوتر للغاية. مختطفونا لم يعودوا بعد، والشرطة لديها فائض من المهام والمطلوب من كل مواطن إسرائيلي أن يحترم القانون ويستمع لتعليمات الشرطة".

وتم العمل مؤخرا بتقييد مشاركة المنشورات الداعمة لغزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجد عدد من المواطنين العرب في إسرائيل أنفسهم يحاسبون قانونيا بشبهة التحريض من خلال منشورات لهم تنطوي على تأييد حماس وتم تقديم لوائح اتهام ضد البعض وفصل آخرون من وظائفهم.

ونشر وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير في وقت لاحق، تهنئة حيا فيها الشرطة بعد توقيفها عدد من أعضاء لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل.