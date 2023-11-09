وزير سعودي: محادثات التطبيع مع إسرائيل ستتواصل لكن بشرط

وزير الاستثمار السعودي قال إن محادثات التطبيع مع إسرائيل لن تتوقف لكنها ستكون مشروطة بحل القضية الفلسطينية

صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح حةل مؤتمر اقتصادي الاربعاء بأن المحادثات التي تهدف الى تطبيع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل ستتواصل رغم انتقادات المملكة وادانتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لكنها ستكون مشروطة بالتوصل الى حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وذكرت بلومبرغ أن تصريحات الوزير السعودي الفالح جاءت خلال مشاركته في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة وقال إن:"عندما كانت تلك المحادثات تجري كان ولي العهد (بن سلمان) واضحا بأن الأمر مرهون بايجاد طريق الى السلام" وشدد الوزير على أن "ايجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية كان ولا زال على طاولة المفاوضات".

واضاف الفالح :" كان ذلك مطروحا على الطاولة وما زال مطروحا ومن الواضح أن الانتكاسة التي حدثت في الشهر الماضي أوضحت سبب إصرار السعودية على أن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

ولفت الوزير السعودي الى أن المقاربة السعودية :"ترجع الى خطة السلام العربية التي طرحتها المملكة قبل عقود، والتي طالبت بالمضي نحو شرق أوسط طبيعي ، تتمتع خلاله جميع الدول بعلاقات طبيعية وتركز على الازدهار الاقتصادي، حيث أن اليوم الموضوع المشترك هو التحول الاقليمي الى منطقة رخاء".

الوزير الفالح أشار الى أن جذور الأزمة الفلسطينية ترجع الى عقود مضت وقال إن :"هذا يذكرنا بشئ كان موجودا في الشرق الأوسط منذ عقود عديدة منذ الأربعينيات، وهو جزء من الشرق الأوسط، لقد سلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية ولم يمنح حقه بإقامة دولته والعيش في سلام". وأضاف أنه:"حان الوقت الآن لاستخدام هذا الوضع الفظيع لتسليط الضوء عليه وحلّه".مشيرا الى أن السعودية "طرحت خطة السلام العربية منذ فترة طويلة، وما زلنا حريصين على رؤيتها تؤتي ثمارها من خلال عملية سلمية".