الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق ما يقرب من 9500 صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب

"لأول مرة، تعمل جميع أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بالتوازي: القبة الحديدية، ومقلاع داود، والسهم، والشعاع الحديدي"

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيتان، اليوم الخميس، أنه "منذ بدء الحرب التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، تم إطلاق حوالي 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة هجومية على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن: وتابع "نفذت الدفاعات الجوية الإسرائيلية آلاف عمليات الاعتراض الناجحة، من جبل دوف على الحدود اللبنانية شمالاً إلى البحر الأحمر جنوباً".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يستعد لسيناريوهات متطرفة بما في ذلك فتح جبهات قتالية إضافية" وأضاف "لأول مرة، تعمل جميع أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بالتوازي: القبة الحديدية، ومقلاع داود، والسهم، والشعاع الحديدي"

وبحسب البيانات التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق حوالي 3000 رصاصة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات الأربع الأولى من الحرب، وخلال 34 يوما من حرب لبنان الثانية، تم إطلاق 4400 صاروخ، بينما خلال 51 يوما من عملية "الجرف الصامد"، تم إطلاق ما يقرب من 4500 صاروخ.